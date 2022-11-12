Казахстанские авиадиспетчеры стали чемпионами мира по футболу

На Чемпионате мира по футболу среди авиадиспетчеров в Испании на острове Тенерифе казахстанские авиадиспетчеры завоевали две главные награды, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета гражданской авиации, в турнире приняли участие 16 государств. Казахстан представляли две команды сотрудников аэронавигационных служб "Казахстан" и "Астана".

Во время соревнований наши команды сыграли футбольные матчи со сборными командами авиадиспетчеров Венгрии, Соединенных Штатов Америки, Кипра, Испании, Италии, где в ходе упорнейшей борьбы наши команды одержали победы и вышли в финал.

В итоге команда РГП "Казаэронавигация" "Казахстан" завоевала титул чемпиона мира, а команда РГП "Казаэронавигация" "Астана" – второе место, третье место заняла сборная команда Испании "Интернешнл".

Соревнования проходили с 7 по 11 ноября 2022 года.