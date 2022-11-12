КФФ продлила контракт с главным тренером сборной Казахстана по футболу

Новое соглашение с главным тренером сборной Казахстана Магомедом Адиевым заключили до конца 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская федерация футбола сообщила о продлении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу Магомедом Адиевым.

"Победа сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА вошла в историю казахстанского футбола. Мы задали высокую планку. Пригласив опытного тренера, мы смогли выполнить первостепенную задачу, за что благодарен команде во главе с Магомедом Мусаевичем. Но на этом наша главная цель еще не реализована. Впереди стоят задачи по предстоящим матчам в квалификации и возможным стыковым матчам чемпионата Европы – 2024. Мы хотим продолжить начатую работу с командой. А для этого нам предстоит выстроить системные процессы в нашем футболе". Президент КФФ Адлет Барменкулов

Магомед Адиев поблагодарил федерацию за доверие, команду за самоотверженную работу и болельщиков за поддержку.

"Мы выполнили главную задачу этого сезона – выход в Лигу В, и я с удовольствием хочу продолжить с командой работу в достижении новых результатов в предстоящих матчах отбора на Евро-2024. Приложим все усилия для реализации поставленных целей". Магомед Адиев

Магомед Адиев был назначен главным тренером сборной Казахстана в мае 2022 года. Под его руководством впервые в истории наша команда заняла первое место в группе и вышла в лигу В Лиги наций УЕФА.

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