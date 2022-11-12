Срок представления финотчетности за III квартал истекает 14 и 15 ноября

Так, 14 ноября 2022 года истекает срок представления декларации по подписному бонусу ( ф. 510.00 ) за III квартал 2022 года (до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом).

Не позднее 15 ноября 2022 года необходимо представить следующие ФНО:

за сентябрь 2022 года:

декларация по акцизу по ф. 400.00 и расчет за структурные подразделения по ф. 421.00 ;

за III квартал 2022 года:

расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента по ф. 101.03;

расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента по ф. 101.04;

декларация по ИПН и социальному налогу по ф. 200.00;

декларация по НДС по ф. 300.00;

декларация по роялти, по бонусу добычи, по разделу продукции по ф. 500.00;

декларация (расчет) об исполнении обязательства в натуральной форме по ф. 531.00;

декларация по платежу по возмещению исторических затрат по ф. 560.00;

декларация по рентному налогу на экспорт по ф. 570.00;

декларация по налогу на добычу полезных ископаемых по ф. 590.00;

декларация по налогу на игорный бизнес по ф. 710.00;

декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников по ф. 860.00;

декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду по ф. 870.00;