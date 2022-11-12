Срок представления финотчетности за III квартал истекает 14 и 15 ноября
Так, 14 ноября 2022 года истекает срок представления декларации по подписному бонусу (ф. 510.00) за III квартал 2022 года (до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом).
Не позднее 15 ноября 2022 года необходимо представить следующие ФНО:
за сентябрь 2022 года:
за III квартал 2022 года:
расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента по ф. 101.03;
расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента по ф. 101.04;
декларация по ИПН и социальному налогу по ф. 200.00;
декларация по НДС по ф. 300.00;
декларация по роялти, по бонусу добычи, по разделу продукции по ф. 500.00;
декларация (расчет) об исполнении обязательства в натуральной форме по ф. 531.00;
декларация по платежу по возмещению исторических затрат по ф. 560.00;
декларация по рентному налогу на экспорт по ф. 570.00;
декларация по налогу на добычу полезных ископаемых по ф. 590.00;
декларация по налогу на игорный бизнес по ф. 710.00;
декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников по ф. 860.00;
декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду по ф. 870.00;
декларации по СНР розничного налога по ф. 913.00;
Кроме того, необходимо представить:
расчет текущих платежей по налогам на землю и имущество по ф. 701.01, если возникли или изменились налоговые обязательства по состоянию на 1 ноября 2022 года.