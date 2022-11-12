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В Алматы гвардейцы нашли двоих потерявшихся детей

В Алматы гвардейцы нашли потерявшихся детей Фото: пресс-служба Нацгвардии
В Алматы 11 ноября военнослужащие войсковой части 5571 Национальной гвардии во время патрулирования нашли потерявшихся малышей и вернули их матери, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Нацгвардии, во время патрулирования по ул. Толе би к гвардейцам обратилась женщина с просьбой найти ее двоих детей, которые пропали в Парке им. Горького.

"Начальник войскового наряда младший сержант Жалгас Жексенбек вместе с патрульными рядовыми Дауреном Қурманалы и Нурболом Кайып сразу доложил о данной ситуации начальнику патрульной группы. После чего стражи порядка передали ориентировку о пропавших детях другим нарядам", – рассказали в пресс-службе подробности.

Спустя 15 минут, передвигаясь по ул. Макатаева, военнослужащие заметили похожих под описание детей. После чего детей благополучно вернули родителям.

В свою очередь, алматинка поблагодарила воинов правопорядка и их командиров за профессиональные действия и оперативную помощь.

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Лариса Черненко
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