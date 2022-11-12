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Женщина пыталась спрыгнуть с крыши в Шымкенте

полиция спасла женщину от суицида Фото: Zakon.kz
На пульт "102" поступил звонок от жильцов ЖК "Адия". По их словам, неизвестная залезла на крышу многоэтажного дома и пытается покончить жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, на вызов первыми прибыли сотрудники первой роты Канат Бишинов и Бейбит Нурпеисов.

Патрульные полицейские за считаные минуты смогли взобраться на крышу высотного дома. С помощью разговоров им удалось спасти женщину от опрометчивого шага.

Ее доставили в районное управление полиции. У женщины трое детей. После беседы ее передали мужу. Супруг женщины поблагодарил полицейских за службу. Сейчас она находится в кругу семьи.

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