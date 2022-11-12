Численность населения Земли приблизилась к 8 миллиардам

Численность населения Земли достигла почти 8 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика статистического сайта, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным сайта Worldometers.info, 12 ноября на 15:10 времени Астаны численность населения земли колеблется от 7 999 459 700 до 7 999 459 725.

По прогнозам ООН, представленным 15 августа, эта отметка будет преодолена к 15 ноября.

Население Земли достигло своего первого миллиарда к началу XIX века. Число землян удвоилось только через 120 лет.

Основной рост числа живущих на планете людей пришелся на XX век, когда на фоне снижения смертности и увеличения продолжительности жизни численность населения увеличилась с 1,6 до 6 млрд.

Порог в 7 миллиардов землян был преодолен в 2011 году.