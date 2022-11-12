"Барыс" уступил "Металлургу" в серии буллитов
Игра 11 ноября стала пятисотой для Андрея Скабелки в КХЛ в качестве главного тренера, передает пресс-служба ХК "Барыс".
Встреча прошла в Магнитогорске.
Несмотря на два удаления в начале встречи, хозяева не сумели реализовать преимущество. Счет до перерыва так и не был открыт.
Результативным отказался второй период. Сначала казахстанцы организовали два гола при непосредственном участии Нельсона Ножье. Для канадского защитника это были первые набранные баллы в КХЛ.
В ответ на это хозяева дважды убежали контратаку, и к сирене сравняли счет. Павел Акользин отличился в меньшинстве и еще раз огорчил астанчан Филипп Майе.
В заключительной трети голов больше не было. Прошел без голов и овертайм. А в серии буллитов точнее оказались магнитогорцы.
"Металлург" – "Барыс" 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
13 ноября подопечные Андрея Скабелки сыграют в Уфе с "Салаватом Юлаевым".
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