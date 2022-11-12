В банном комплексе Талдыкоргана работали "ночные бабочки"

Полицейские Талдыкоргана ликвидировали притон в городском банном комплексе, сообщает Zakon.kz.

Оперативники областного УБОП задержали 58-летнюю администраторшу. Женщина подозревается в организации и содержании притона для занятия проституцией.

При проверке заведения полицейские задержали пять девушек, которых предприимчивый администратор предлагала клиентам комплекса для оказания интимных услуг.

По факту сводничества зарегистрировано уголовное дело по ст. 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", расследование которого поручено сотрудникам городской полиции.

"Ночные бабочки" поставлены на профилактический учет.