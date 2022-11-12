Круизный лайнер привез в Сидней 800 пассажиров, заразившихся COVID-19

В порту австралийского Сиднея пришвартовался круизный лайнер с 800 инфицированными коронавирусом пассажирами на борту, сообщает Zakon.kz.

Круиз по Новой Зеландии длился 12 дней. Резкий рост случаев заражения на лайнере Majestic Princess начался примерно на половине пути. Инфицированных изолировали по каютам. Болезнь у них протекала легко, у некоторых и вовсе не было симптомов. Остальных пассажиров обязали носить маски, передает телеканал ABC.

Всего на борту находятся более 4 тыс. человек, среди которых пассажиры и члены экипажа.

Ранее, в разгар пандемии, Австралия сталкивалась с проблемами из-за круизных судов, перевозивших зараженных людей. Власти страны временно вводили запрет на стоянку лайнеров в своих портах, снятый весной этого года.

Причиной такого решения стал инцидент с судном Ruby Princess, на его борту в марте 2020 года была зафиксирована вспышка ковида, информацию о которой экипаж скрыл. Пассажиры сошли на берег и разъехались по домам, из-за чего более 600 человек заразились коронавирусом, 28 из них умерли от осложнений. Власти Австралии и Новой Зеландии инициировали расследование, по итогам которого виновными в случившемся были признаны сотрудники департамента здравоохранения Нового Южного Уэльса.