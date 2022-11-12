Круизный лайнер привез в Сидней 800 пассажиров, заразившихся COVID-19
Круиз по Новой Зеландии длился 12 дней. Резкий рост случаев заражения на лайнере Majestic Princess начался примерно на половине пути. Инфицированных изолировали по каютам. Болезнь у них протекала легко, у некоторых и вовсе не было симптомов. Остальных пассажиров обязали носить маски, передает телеканал ABC.
Всего на борту находятся более 4 тыс. человек, среди которых пассажиры и члены экипажа.
Ранее, в разгар пандемии, Австралия сталкивалась с проблемами из-за круизных судов, перевозивших зараженных людей. Власти страны временно вводили запрет на стоянку лайнеров в своих портах, снятый весной этого года.
Причиной такого решения стал инцидент с судном Ruby Princess, на его борту в марте 2020 года была зафиксирована вспышка ковида, информацию о которой экипаж скрыл. Пассажиры сошли на берег и разъехались по домам, из-за чего более 600 человек заразились коронавирусом, 28 из них умерли от осложнений. Власти Австралии и Новой Зеландии инициировали расследование, по итогам которого виновными в случившемся были признаны сотрудники департамента здравоохранения Нового Южного Уэльса.
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