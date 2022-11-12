Три казахстанских боксера стали чемпионами Азии – 2022

12 ноября завершилось азиатское первенство 2022 года по боксу среди мужчин в Аммане (Иордания). Представители Казахстана выступили в девяти финалах, из которых в трех весовых категориях вышли победителями, сообщает Zakon.kz.

Первое "золото" в копилку казахстанской сборной положил самый легкий боксер команды – Санжар Ташкенбай, который в финальном поединке в весовой категории до 48 килограммов победил японца Аратаке Кадзума.

Далее последовал ряд поражений казахстанцев. И именно тех, от кого ждали медалей высшей пробы.

Так, в финале в весовой категории до 51 килограммов Сакен Бибосынов проиграл Хасанбою Дусматову из Узбекистана. В поединке за "золото" в весе до 54 килограммов Махмуд Сабырхан уступил филиппинцу Карло Пааламу.

В еще одной финальной битве Серик Темиржанов (57 кг) не смог переиграть узбекского боксера Абдумалика Халокова. "Серебро" в весовой категории до 67 килограммов завоевал Дулат Бекбауов, уступивший в главном матче Бунджонгу Синсири из Таиланда.

После четырех поражений подряд немного порадовал казахстанских болельщиков бокса капитан команды Асланбек Шымбергенов (71 кг), который в тяжелом бою одолел местного боксера Зеяда Ишайша.

За победой Шымбергенова поражение снова пришло в стан казахстанской сборной. Нурканат Райыс (75 кг) признал свое поражение перед Саиджамшидом Джафаровым из Узбекистана. Далее Айбек Оралбай (92 кг) смог вырвать победу у Мадияра Сайдрахимова (Узбекистан).

Закрывали ЧА-2022 тяжеловесы Камшыбек Кункабаев (Казахстан) и Лазизбек Муллажонов (Узбекистан). Наш известный боксер ничем не удивил, и его соперник был более удачлив и точен в ударах. В итоге еще одна победа уезжает к нашим соседям.

В итоговом зачете мужская сборная Казахстана по боксу завершила выступление на чемпионате Азии – 2022 двенадцатью наградами (3-6-3). А лидерами стали команда Узбекистана (5-2-3), на третьей строчке Иордания (2-2-1).

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