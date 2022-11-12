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"Ордабасы" стал обладателем Кубка Казахстана – 2022 по футболу

Футбол Финал Ордабасы Фото: Instagram/pflkaz
Сезон казахстанского футбола завершился финальным матчем за Кубок страны между "Ордабасы" из Шымкента и уральским "Акжайыком". Поединок получился очень интересным с обилием голов. Итогом двухчасового матча стала победа футболистов из Южного Казахстана – 5:4, сообщает Zakon.kz.

В финальной схватке было забито девять голов, решающий из которых остался за южанами, которые реализовали его в дополнительное время. Уже к 12-й минуте поединка уральцы вели со счетом 2:0, отличились Завен Бадоян и Тома Табатадзе.

Вскоре "Ордабасы" сравнял результат, благодаря точному удару Самата Шамши.

А в начале второго тайма шымкентский футболист Всеволод Садовский восстановил равновесие – 2:2.

Однако "Акжайык" спустя время снова оторвался в счете с разницей в два мяча, авторами голов стали Тома Табатадзе и Илья Коваленко.

Но "Ордабасы" не собирался сдавать позиции и проявил волю к победе. Максим Федин забил свой третий мяч в этой игре.

А на 8-й минуте овертайме Луис Гедеш красивым голом в девятку во второй раз за день сравнял счет – 4:4.

Ну а победную точку в битве во втором овертайме поставил лидер "Ордабасы" Эльхан Астанов, который успешно использовал пенальти на 119-й минуте финала – 5:4 и принес победу своей дружине.

Таким образом клуб из Туркестанской области во второй раз в своей истории завоевал титул и в 2023 году представит Казахстан в еврокубках.

 

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