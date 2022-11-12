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Новая функция WhatsApp будет бороться с потоком уведомлений

Новая функция Фото: pexels
Новая функция, призванная защитить пользователя от большого числа уведомлений в чатах, обнаружена в бета-версии мессенджера WhatsApp под номером 2.22.23.9, сообщает Zakon.kz.

Если группа поменьше со временем разрастется, с появлением 257-го участника она тоже перейдет в беззвучный режим. При желании пользователь сможет вернуть уведомления вручную, пишет портал WABetaInfo.

Предыдущее обновление сервиса разрешило создавать группы на 1024 участников, потому команда мессенджера решила выпустить функцию, которая будет автоматически отключать уведомления в подобных чатах.

Пока неизвестно, когда это нововведение добавят в общедоступную версию браузера.

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