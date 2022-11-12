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Диетолог рассказала, чем вредны домашние соления

Диетолог рассказала, чем вредны Фото: pixabay
Соления не стоит включать в ежедневное меню, так как высокое содержание в них соли, сахара и уксуса может быть вредно для здоровья, предупреждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух в интервью RT рассказала, что употреблять соленые или маринованные овощи ежедневно не рекомендуется, это приведет к задержке жидкости в организме и отекам, пагубно отразится на состоянии сосудов и сердца.

"Обменные процессы в организме нарушаются, появляются патологии почек. Это может грозить осаждением выводимых солей в области почечных лоханок, что провоцирует мочекаменную болезнь". Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух

Кроме того, маринады с уксусом или лимонной кислотой в консервированных продуктах приводят к обострению проблем с пищеварением, продолжила эксперт. Она также напомнила, что тепловая обработка, кислоты маринада и воздействие света разрушают основные витаминные компоненты овощей, из которых приготовлены соления.

При этом есть некоторые консервы, которые могут быть, напротив, полезны организму. Например, томаты – содержащийся в них ликопин помогает восстановить сосуды, поврежденные из-за сердечно-сосудистых заболеваний, расщепляет жиры и препятствует развитию онкологии. При тепловой обработке удельный вес ликопина только увеличивается, отметила врач.

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