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В Китае выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19

максимальное с апреля количество случаев Фото: pixabay
Китайские медслужбы за прошедшие сутки зарегистрировали самое большое с конца апреля количество случаев коронавируса в стране - 11 950, сообщает Zakon.kz.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, из них 1 504 случаев сопровождались симптомами болезни, а 10 446 были бессимптомными. При этом накануне медики диагностировали 10 729 случаев коронавируса, в том числе 1 209 - с симптомами, пишет портал Channel News Asia.

На Гуанчжоу (провинция Гуандун) с населением 19 млн человек пришлись 3 180 случаев, причем накануне их насчитали 2 583. Власти потребовали от жителей ряда городских районов не покидать дома и сдавать анализы на вирус. В большей части Гуанчжоу закрыли школы, приостановили движение автобусного транспорта и метрополитена. Также власти отменили авиарейсы из Гуанчжоу в Пекин и другие крупные города Китая.

Ранее китайские власти, которые придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу, сократили срок карантина для прибывающих из-за рубежа на два дня — теперь новоприбывшим нужно самоизолироваться на восемь дней.

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