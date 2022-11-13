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Сколько пожаров произошло в Алматы с начала года, рассказали в ДЧС города

Сколько пожаров произошло в Алматы с начала года Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
С начала 2022 года в Алматы (по состоянию на 11 ноября) в жилом секторе произошло 325 пожаров, сообщает Zakon.kz.

Это составляет 55% от общего количества пожаров. Из них лишь 21% приходится на многоквартирные дома.

В пресс-службе ДЧС города Алматы рассказали, что в отопительный период зачастую загораются бани, сараи, времянки и т.д).

Часто причины пожаров - короткое замыкание электропроводок и неисправности бытовых приборов, неосторожное обращение с огнем. А именно – оставленные зажженные свечи, курение на балконах, оставление без присмотра готовящейся пищи, неисправность печей (неправильная разделка дымохода, отсутствие отступа печи).

Стоит отметить, что в ДЧС придумали нестандартный способ информирования жителей о пожарной безопасности. Памятки о безопасности горожанам доставляют вместе с пиццей курьеры-доставщики.

Многие пожары в доме начинаются ночью. В ДЧС напоминают:

  • отключите на ночь все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы;

  • выключите все газовые приборы;

  • убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;

  • отключите временные нагреватели;

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