Сколько пожаров произошло в Алматы с начала года, рассказали в ДЧС города
Это составляет 55% от общего количества пожаров. Из них лишь 21% приходится на многоквартирные дома.
В пресс-службе ДЧС города Алматы рассказали, что в отопительный период зачастую загораются бани, сараи, времянки и т.д).
Часто причины пожаров - короткое замыкание электропроводок и неисправности бытовых приборов, неосторожное обращение с огнем. А именно – оставленные зажженные свечи, курение на балконах, оставление без присмотра готовящейся пищи, неисправность печей (неправильная разделка дымохода, отсутствие отступа печи).
Стоит отметить, что в ДЧС придумали нестандартный способ информирования жителей о пожарной безопасности. Памятки о безопасности горожанам доставляют вместе с пиццей курьеры-доставщики.
Многие пожары в доме начинаются ночью. В ДЧС напоминают:
отключите на ночь все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы;
выключите все газовые приборы;
убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
отключите временные нагреватели;