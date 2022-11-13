Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сколько простуд за холодное время года считаются нормой

Сколько раз за сезон можно ловить простуду Фото: pixabay
Если человек болеет чаще двух раз за весь холодный период года или если ему недостаточно недели для выздоровления от респираторной вирусной инфекции, нужно проконсультироваться с врачом, сообщает Zakon.kz.

Осенне-зимний период считается сезоном респираторных инфекций. Сколько раз можно перенести простуду за это время, не задаваясь вопросом о состоянии своей иммунной системы, рассказала терапевт, семейный врач Татьяна Романенко, сообщает радио Sputnik.

По ее словам, норма – это не более одного-двух случаев заболевания, причем не только за осень и зиму, но и за весну.

"Простуда – это когда на фоне переохлаждения человек заражается респираторной инфекцией. Дети в детском саду болеют каждую неделю или раз в месяц. Их иммунная система стерильна, и когда они попадают в коллектив, начинают встречаться с вирусами и бактериями. Но у взрослых людей иммунная система натренирована. В идеале мы не должны заражаться даже при контакте с человеком, который болеет. Не должно быть такого, что взрослый человек простужается каждый месяц. В холодное время года, в осенне-зимний и зимне-весенний период, допустимо переболеть один-два раза. Если чаще – это повод задуматься".Татьяна Романенко

Терапевт назвала факторы, которые могут способствовать более частым простудам.

"Переохлаждение, внутренние очаги инфекции, плохое питание и лишний вес, сахарный диабет, недостаток витаминов, гиподинамия, невылеченные зубы, неправильная работа кишечника – это фон, который может способствовать более частым простудам. Эти факторы отнимают силы у иммунной системы, и вирус или бактерия активизируются при попадании в организм".Татьяна Романенко

Любая вирусная респираторная инфекция должна проходить за семь дней. Если у человека на третий-пятый день повышается температура, появляются новые симптомы, к вирусной инфекции присоединяется бактериальная и ему назначают антибиотики – это не норма. Если такая ситуация повторяется часто, нужно обратить внимание на здоровье и повысить иммунитет. Не нужно самостоятельно ничего диагностировать, лучше обратиться к врачу и поискать хронические очаги инфекции.

Читайте также

В Китае выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19

Диетолог рассказала, чем вредны домашние соления

Диетолог назвала пользу белого риса

Данияр Кунафин
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
АФМ
Директор дома престарелых оштрафован на 2 млн тенге за кражу пенсий
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления