Сколько простуд за холодное время года считаются нормой

Если человек болеет чаще двух раз за весь холодный период года или если ему недостаточно недели для выздоровления от респираторной вирусной инфекции, нужно проконсультироваться с врачом, сообщает Zakon.kz.

Осенне-зимний период считается сезоном респираторных инфекций. Сколько раз можно перенести простуду за это время, не задаваясь вопросом о состоянии своей иммунной системы, рассказала терапевт, семейный врач Татьяна Романенко, сообщает радио Sputnik.

По ее словам, норма – это не более одного-двух случаев заболевания, причем не только за осень и зиму, но и за весну.

"Простуда – это когда на фоне переохлаждения человек заражается респираторной инфекцией. Дети в детском саду болеют каждую неделю или раз в месяц. Их иммунная система стерильна, и когда они попадают в коллектив, начинают встречаться с вирусами и бактериями. Но у взрослых людей иммунная система натренирована. В идеале мы не должны заражаться даже при контакте с человеком, который болеет. Не должно быть такого, что взрослый человек простужается каждый месяц. В холодное время года, в осенне-зимний и зимне-весенний период, допустимо переболеть один-два раза. Если чаще – это повод задуматься". Татьяна Романенко

Терапевт назвала факторы, которые могут способствовать более частым простудам.

"Переохлаждение, внутренние очаги инфекции, плохое питание и лишний вес, сахарный диабет, недостаток витаминов, гиподинамия, невылеченные зубы, неправильная работа кишечника – это фон, который может способствовать более частым простудам. Эти факторы отнимают силы у иммунной системы, и вирус или бактерия активизируются при попадании в организм". Татьяна Романенко

Любая вирусная респираторная инфекция должна проходить за семь дней. Если у человека на третий-пятый день повышается температура, появляются новые симптомы, к вирусной инфекции присоединяется бактериальная и ему назначают антибиотики – это не норма. Если такая ситуация повторяется часто, нужно обратить внимание на здоровье и повысить иммунитет. Не нужно самостоятельно ничего диагностировать, лучше обратиться к врачу и поискать хронические очаги инфекции.