39 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
У пятерых казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставили в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя сутками ранее в стране выявили 59 заболевших.
На 13 ноября лечение от КВИ продолжают получать 818 человек (–656+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 739.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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