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39 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

коронавирус в Казахстане 13 ноября Фото: Zakon.kz
У пятерых казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставили в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 59 заболевших.

На 13 ноября лечение от КВИ продолжают получать 818 человек (–656+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 739.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa,

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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