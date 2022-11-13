Диетолог рассказала, кому нельзя пить какао

Какао является одним из самых популярных напитков. Он полюбился многим благодаря вкусовым качествам и множеству полезных свойств. Вместе с тем злоупотреблять им не стоит, сообщает Zakon.kz.

Какао следует употреблять умеренно и соблюдать суточную норму — не более двух чашек в день, рассказала детский эндокринолог, диетолог Оксана Михалёва, сообщает Life.

Она рассказала, что, как известно, какао обладает множеством полезных свойств. Этот тонизирующий напиток понижает артериальное давление, расширяет кровеносные сосуды, снижает уровень "плохого" холестерина, а также улучшает настроение.

Но злоупотреблять им не стоит, особенно людям с лишним весом и беременным. От напитка нужно отказаться и людям с чрезмерной возбудимостью и страдающим бессонницей, так как в его составе есть кофеин, оказывающий возбуждающее действие.

"С осторожностью следует употреблять напиток людям с лишним весом и сахарным диабетом. Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется готовить какао на воде или обезжиренном молоке и вместо сахара добавлять разрешенные сахарозаменители". Оксана Михалёва

Особенно осторожными с какао стоит быть беременным, а также людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ.

Кроме того, какао стимулирует выработку желудочного сока, поэтому людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта следует ограничиться двумя чашками в день. То же самое касается и беременных, ведь за счет серотонина, триптофана и фенилэтиламина в его составе он может вызвать аллергию.