Президент Индонезии призвал активнее вкладывать в фонд для борьбы с пандемиями

Индонезийская сторона в рамках председательства обеспечила для этого фонда по меньшей мере 1,4 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал страны активнее вкладывать средства в фонд, предназначенный для борьбы с возможными новыми пандемиями, сообщает ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин рассказал, что Джакарта в рамках своего председательства в "двадцатке" заручилась обязательствами 24 стран и организаций вложить в фонд 1,4 млрд долларов.

По словам Садикина, можно надеяться, что в течение 5-10 лет фонд увеличится до 10 млрд долларов. Это та сумма, которой не хватает для подготовки всего мира к возможным в будущем пандемиям.

Как предполагается, эти средства будут распределяться среди бедных государств для закупок вакцин, лекарств, средств тестирования. Фонд создается на площадке Всемирного банка.