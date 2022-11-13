Porsche протаранил толпу в Лос-Анджелесе – есть пострадавшие

Как минимум шесть человек пострадали при наезде люксового автомобиля Porsche на людей в Южном Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) во время карнавального шествия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета New York Post, белый Porsche Cayenne врезался в толпу возле Тринити-стрит и бульвара Мартина Лютера Кинга-младшего в центре мегаполиса. Автомобиль сбил шесть человек, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшие в возрасте от 15 до 40 лет госпитализированы в местные больницы с травмами разной степени тяжести. Угрозы их жизни нет.

В карнавале приняли участие сотни человек. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что людей охватила паника от увиденного. Многие из участников мероприятия убежали с места трагедии, боясь повторного наезда.

🚨#BREAKING: A car has rammed into a group of pedestrians at a carnival ⁰⁰📌#Losangeles l #California ⁰⁰Multiple agencies are responding to a car that has rammed into a group of pedestrians at a carnival with reports of multiple victims being hurt with a possible Shooting pic.twitter.com/t8Cbt4CBe4 November 13, 2022

Водитель скрылся, пока полиция его не задержала, однако правоохранителям удалось обнаружить автомобиль злоумышленника.