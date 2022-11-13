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Porsche протаранил толпу в Лос-Анджелесе – есть пострадавшие

Porsche протаранил толпу в Лос-Анджелесе Фото: Twitter/R A W S A L E R T S
Как минимум шесть человек пострадали при наезде люксового автомобиля Porsche на людей в Южном Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) во время карнавального шествия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета New York Post, белый Porsche Cayenne врезался в толпу возле Тринити-стрит и бульвара Мартина Лютера Кинга-младшего в центре мегаполиса. Автомобиль сбил шесть человек, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшие в возрасте от 15 до 40 лет госпитализированы в местные больницы с травмами разной степени тяжести. Угрозы их жизни нет.

В карнавале приняли участие сотни человек. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что людей охватила паника от увиденного. Многие из участников мероприятия убежали с места трагедии, боясь повторного наезда.

Водитель скрылся, пока полиция его не задержала, однако правоохранителям удалось обнаружить автомобиль злоумышленника.

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