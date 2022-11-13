Задержание нетрезвого водителя в Кызылординской области попало на видео
Фото: Zakon.kz
Лишенный прав нетрезвый водитель был взят сотрудниками полиции под стражу, сообщает Zakon.kz.
Полицейские Кызылорды остановили водителя BMW 11 ноября на улице Текей батыра. Ориентировку на нетрезвого водителя правоохранители получили в ЦОУ.
В ходе проверки установлено, что за рулем автомобиля находился 32-летний житель областного центра в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, решением суда в сентябре 2022 года водитель был лишен права управления на 7 лет. Пресс-служба ДП Кызылординской области
Сотрудники патрульной полиции доставили водителя в наркологический диспансер. Согласно заключению экспертизы он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК ("Управление ТС лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения"). Автомобиль находится на штрафстоянке. Подозреваемый водворен в ИВС.Пресс-служба ДП Кызылординской области
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