Задержание нетрезвого водителя в Кызылординской области попало на видео

Лишенный прав нетрезвый водитель был взят сотрудниками полиции под стражу, сообщает Zakon.kz.

Полицейские Кызылорды остановили водителя BMW 11 ноября на улице Текей батыра. Ориентировку на нетрезвого водителя правоохранители получили в ЦОУ.

В ходе проверки установлено, что за рулем автомобиля находился 32-летний житель областного центра в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, решением суда в сентябре 2022 года водитель был лишен права управления на 7 лет. Пресс-служба ДП Кызылординской области

Сотрудники патрульной полиции доставили водителя в наркологический диспансер. Согласно заключению экспертизы он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.