В турецких СМИ пишут о стрельбе у станции метро в Стамбуле

Звуки стрельбы слышны у станции метро Шишхане в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Habererk, правоохранители ликвидировали гражданина. Местным жителям пришлось искать укрытия в близлежащих магазинах. Очевидцы утверждают, что слышали не менее 60 выстрелов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление.

"Здесь пахнет террором, есть предварительные данные о том, что в этом сыграла роль женщина". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции также заявил, что лица, причастные к организации взрыва, получат по заслугам.

В турецких СМИ появилась информация, что какая-то женщина оставила сумку, которая и взорвалась.

Власти наложили запрет на освещение теракта и ограничили доступ к социальным сетям на территории страны.

Все заведения и учреждения, находящиеся на улице Истикляль в Стамбуле, закрыты, подходы к ней оцеплены полицией.

Взрыв прогремел в центре Стамбула в Турции. ЧП произошло на одной из людных пешеходных улиц. на Истикляль всегда оживленно и много туристов.

Генконсульство РК выясняет, есть ли казахстанцы среди пострадавших от взрыва в Стамбуле.