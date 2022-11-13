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В турецких СМИ пишут о стрельбе у станции метро в Стамбуле

Срельба у станции метро в Стамбуле Фото: egm.gov.tr
Звуки стрельбы слышны у станции метро Шишхане в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Habererk, правоохранители ликвидировали гражданина. Местным жителям пришлось искать укрытия в близлежащих магазинах. Очевидцы утверждают, что слышали не менее 60 выстрелов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление.

"Здесь пахнет террором, есть предварительные данные о том, что в этом сыграла роль женщина". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции также заявил, что лица, причастные к организации взрыва, получат по заслугам.

В турецких СМИ появилась информация, что какая-то женщина оставила сумку, которая и взорвалась.

Власти наложили запрет на освещение теракта и ограничили доступ к социальным сетям на территории страны.

Все заведения и учреждения, находящиеся на улице Истикляль в Стамбуле, закрыты, подходы к ней оцеплены полицией.

Взрыв прогремел в центре Стамбула в Турции. ЧП произошло на одной из людных пешеходных улиц. на Истикляль всегда оживленно и много туристов.

Генконсульство РК выясняет, есть ли казахстанцы среди пострадавших от взрыва в Стамбуле.

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Константин Вноровский
Турция
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