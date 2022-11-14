Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
На сайте ODATV появилась фотография, на которой изображена женщина, которая по одной версий, рассматриваемых турецкими правоохранителями, могла оставить сумку с бомбой на улице Истикляль в Стамбуле.
"Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжелое".Вице-президент Турции Фуат Октай
По последним данным в результате взрыва число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81, двое из них в тяжелом состоянии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на брифинге, что данные предварительного расследования говорят о террористическом характере инцидента.
Взрыв прогремел в центре Стамбула в Турции. ЧП произошло на одной из людных пешеходных улиц. на Истикляль всегда оживленно и много туристов.
Генконсульство РК выясняет, есть ли казахстанцы среди пострадавших от взрыва в Стамбуле.
Власти наложили запрет на освещение теракта и ограничили доступ к социальным сетям на территории страны.