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Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле

Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле Фото: ODATV
Теракт на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле совершила женщина, сообщил в воскресенье журналистам вице-президент республики Фуат Октай, передает Zakon.kz.

На сайте ODATV появилась фотография, на которой изображена женщина, которая по одной версий, рассматриваемых турецкими правоохранителями, могла оставить сумку с бомбой на улице Истикляль в Стамбуле.

"Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжелое".Вице-президент Турции Фуат Октай

По последним данным в результате взрыва число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81, двое из них в тяжелом состоянии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на брифинге, что данные предварительного расследования говорят о террористическом характере инцидента.

Взрыв прогремел в центре Стамбула в Турции. ЧП произошло на одной из людных пешеходных улиц. на Истикляль всегда оживленно и много туристов.

Генконсульство РК выясняет, есть ли казахстанцы среди пострадавших от взрыва в Стамбуле.

Власти наложили запрет на освещение теракта и ограничили доступ к социальным сетям на территории страны.

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Константин Вноровский
Эрдоган Реджеп Тайип Турция
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