Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Врач перечислил полезные для нервной системы напитки

Полезные для нервной системы Фото: pixabay
Употребление зеленого и белого чая, а также цикория способствует укреплению нервной системы организма, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Врач-невролог Игорь Мацокин в интервью "Газете.Ru" рассказал, что перечисленные напитки помогают чувствовать себя лучше и быть более активным в течение дня, так как в них содержатся такие полезные компоненты, как катехин, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний.

Отдельно специались отметил, что другим известным стимулятором – кофе, злоупотреблять не стоит!

Цикорий, пусть и напоминает кофе на вкус, кофеина не содержит, и поэтому не усиливает сердцебиение и не повышает давление. Благодаря витаминам группы В он может улучшать настроение и расслаблять нервную систему в целом. Врач-невролог Игорь Мацокин

Кроме того, полезно добавить в рацион чай со зверобоем. Он способствует уменьшению тревоги и снимает эмоциональное напряжение, отметил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Диетолог рассказала, кому нельзя пить какао

Сколько простуд за холодное время года считается нормой

В Китае выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
Алимханулы – Бентли. Как прошел бой за титул чемпиона мира
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
паспорт РФ
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления