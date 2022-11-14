Врач перечислил полезные для нервной системы напитки

Употребление зеленого и белого чая, а также цикория способствует укреплению нервной системы организма, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Врач-невролог Игорь Мацокин в интервью "Газете.Ru" рассказал, что перечисленные напитки помогают чувствовать себя лучше и быть более активным в течение дня, так как в них содержатся такие полезные компоненты, как катехин, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний.

Отдельно специались отметил, что другим известным стимулятором – кофе, злоупотреблять не стоит!

Цикорий, пусть и напоминает кофе на вкус, кофеина не содержит, и поэтому не усиливает сердцебиение и не повышает давление. Благодаря витаминам группы В он может улучшать настроение и расслаблять нервную систему в целом. Врач-невролог Игорь Мацокин

Кроме того, полезно добавить в рацион чай со зверобоем. Он способствует уменьшению тревоги и снимает эмоциональное напряжение, отметил специалист.