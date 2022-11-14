Пелоси считает, что Байден должен идти на второй срок

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась в поддержку участия главы Белого дома Джо Байдена в президентских выборах 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Также назвала возможное выдвижение экс-президентом страны Дональдом Трампом своей кандидатуры "плохой новостью" для государства. Об этом она сказала в интервью ABC.

Среди заслуг Байдена она назвала создание рабочих мест, преодоление пандемии коронавируса и решимость в борьбе с климатическими проблемами.

При этом решения администрации Байдена сопровождались "инклюзивностью и разнообразием", подчеркнула Пелоси.

Про Трампа, которому палата представителей дважды объявляла импичмент, Пелоси сказала, что тот не был "силой во имя добра", а его возможная президентская заявка - "плохая новость" для США.

Ныне действующий президент недавно дал понять, что планирует переизбираться, но окончательное решение примет к началу следующего года, посоветовавшись с семьей.

Вместе с этим около 54% американских избирателей не одобряют работу Байдена на посту президента, а 46% респондентов выразили уверенность, что проводимая им политика "причиняет вред" стране, сообщал телеканал CNN со ссылкой на данные экзитпола.

11 ноября портал The Daily Beast со ссылкой на источник сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп намерен 15 ноября объявить, что примет участие в гонке за пост главы государства 2024 года, несмотря на результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в американский конгресс.