Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пелоси считает, что Байден должен идти на второй срок

Считает, что Байден должен идти на второй срок Фото: Instagram/speakerpelosi
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась в поддержку участия главы Белого дома Джо Байдена в президентских выборах 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Также назвала возможное выдвижение экс-президентом страны Дональдом Трампом своей кандидатуры "плохой новостью" для государства. Об этом она сказала в интервью ABC.

Среди заслуг Байдена она назвала создание рабочих мест, преодоление пандемии коронавируса и решимость в борьбе с климатическими проблемами.

При этом решения администрации Байдена сопровождались "инклюзивностью и разнообразием", подчеркнула Пелоси.

Про Трампа, которому палата представителей дважды объявляла импичмент, Пелоси сказала, что тот не был "силой во имя добра", а его возможная президентская заявка - "плохая новость" для США.

Ныне действующий президент недавно дал понять, что планирует переизбираться, но окончательное решение примет к началу следующего года, посоветовавшись с семьей.

Вместе с этим около 54% американских избирателей не одобряют работу Байдена на посту президента, а 46% респондентов выразили уверенность, что проводимая им политика "причиняет вред" стране, сообщал телеканал CNN со ссылкой на данные экзитпола.

11 ноября портал The Daily Beast со ссылкой на источник сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп намерен 15 ноября объявить, что примет участие в гонке за пост главы государства 2024 года, несмотря на результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в американский конгресс.

Читайте также

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать кабинет министров

Президент Индонезии призвал активнее вкладывать в фонд для борьбы с пандемиями

Россия пока не приняла решение о продлении "зерновой сделки"

Константин Вноровский
Байден Джо Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
Алимханулы – Бентли. Как прошел бой за титул чемпиона мира
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
паспорт РФ
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления