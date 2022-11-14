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Шесть человек погибли при столкновении двух самолетов на авиашоу в США

Столкнулись два самолета в Техасе Фото: pixabay
Шесть человек погибли при столкновении двух самолетов во время авиашоу в штате Техас, сообщает Zakon.kz.

В ходе авиашоу 13 ноября произошло столкновение истребителя и бомбардировщика времен Второй мировой войны на глазах у большого количества зрителей, передает Daily Mail.

По предварительным данным, истребитель выполнял высокоскоростной разворот на взлетно-посадочную полосу, теряя высоту, и врезался в бомбардировщик. Оба самолета после удара развалились на части и через несколько секунд упали на землю, загоревшись.

В ходе аварии погибли пилот истребителя и экипаж бомбардировщика, среди посетителей шоу никто не пострадал.

Как рассказали организаторы шоу, за штурвалами самолетов находились опытные пилоты, а сами самолеты были в исправном состоянии и регулярно появлялись на воздушных парадах. На данный момент у следствия нет версий касательно причин аварии.

Судья округа Даллас Клэй Дженкинс написал в Twitter, что расследованием инцидента занимаются компетентные органы, они идентифицируют тела погибших.

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