Экоактивисты атаковали музей в Барселоне

Мужчина и женщина облили витрину копии мумии фараона поддельной нефтью, а стену испачкали фальшивой кровью, сообщает Zakon.kz.

Экоактивисты испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии, а также облили фальшивой кровью стену зала в Египетскоммузее испанской Барселоны.

"Мы искупали витрины Египетского музея в Барселоне в "крови и нефти", чтобы предупредить о чрезвычайной ситуации с климатом". экоактивисты Futuro Vegetal

В заявлении говорится, что правительства обманывают людей, "не предпринимая реальных действий".

Согласно фотографии, опубликованной организацией, мужчина и женщина облили витрину копии мумии фараона поддельной нефтью, а стену испачкали фальшивой кровью. Кроме того, экоактивисты держат в руках плакат с надписью "+2,5 градуса, климатическая справедливость".

Ни один экспонат не пострадал, полиция активистов не задержала.

В европейских музеях экоактивисты устраивают акции с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата.

14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме.

В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.