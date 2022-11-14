Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Стамбуле выписали из больниц 50 пострадавших при взрыве

полицейский в Турции Фото: pixabay
Всего при теракте пострадал 81 человек, сообщает Zakon.kz.

Из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле 50 человек уже покинули медучреждения. Об этом 14 ноября заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишут "Известия".

"На данный момент 50 из 81 пострадавшего выписаны".Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу

Также стало известно о задержании потенциального исполнителя теракта. Отмечается, что собранные улики указывают на причастность к организации преступления сирийских группировок, признанных Анкарой террористическими.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, одном из самых популярных туристических мест города.

Генконсульство РК выясняет, есть ли среди пострадавших казахстанцы.

Читайте также

В Казахстане утвердили правила цифровой трансформации госуправления

ЕНПФ: Контролируйте пенсионные накопления

В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 29 человек

Данияр Кунафин
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
Алимханулы – Бентли. Как прошел бой за титул чемпиона мира
Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления