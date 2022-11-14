В Стамбуле выписали из больниц 50 пострадавших при взрыве

Всего при теракте пострадал 81 человек, сообщает Zakon.kz.

Из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле 50 человек уже покинули медучреждения. Об этом 14 ноября заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишут "Известия".

"На данный момент 50 из 81 пострадавшего выписаны". Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу

Также стало известно о задержании потенциального исполнителя теракта. Отмечается, что собранные улики указывают на причастность к организации преступления сирийских группировок, признанных Анкарой террористическими.

Взрыв прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, одном из самых популярных туристических мест города.

Генконсульство РК выясняет, есть ли среди пострадавших казахстанцы.