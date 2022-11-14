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Водителя спасли из снежного заноса на трассе в ВКО

Водителя спасли из снежного заноса на трассе в ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Восточном Казахстане застрявшему в снегу водителю пришли на помощь спасатели. Мужчина отправился в путь, проигнорировав штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ДЧС области, поздно вечером 12 ноября мужчина на автомобиле УАЗ выехал в сторону села Кызыл Су из Усть-Каменогорска.

Когда водитель не доехал до места назначения, друзья решили обратиться за помощью к спасателям.

Сотрудники ДЧС отправились на высокопроходимой технике "Трекол" и нашли потерявшегося между селом Койтас и селом Саратовка Уланского района.

Водителя спасли из снежного заноса на трассе в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Спасатели откопали автомобиль и сопроводили водителя до трассы, где он уже самостоятельно продолжил путь.

Стоит отметить, что накануне в ВКО было объявлено штормовое предупреждение.

ДЧС настоятельно рекомендует при неблагоприятном прогнозе погоды отложить поездку.

Ранее сообщалось об объявлении штормового предупреждения на большей части территории Казахстана 14 ноября.

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