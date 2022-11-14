Водителя спасли из снежного заноса на трассе в ВКО
Согласно данным ДЧС области, поздно вечером 12 ноября мужчина на автомобиле УАЗ выехал в сторону села Кызыл Су из Усть-Каменогорска.
Когда водитель не доехал до места назначения, друзья решили обратиться за помощью к спасателям.
Сотрудники ДЧС отправились на высокопроходимой технике "Трекол" и нашли потерявшегося между селом Койтас и селом Саратовка Уланского района.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели откопали автомобиль и сопроводили водителя до трассы, где он уже самостоятельно продолжил путь.
Стоит отметить, что накануне в ВКО было объявлено штормовое предупреждение.
ДЧС настоятельно рекомендует при неблагоприятном прогнозе погоды отложить поездку.
Ранее сообщалось об объявлении штормового предупреждения на большей части территории Казахстана 14 ноября.