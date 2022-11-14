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Законодательство РК

Курсы валют на 14 ноября в обменниках Казахстана

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 14 ноября 2022 года (на 11:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 462,01 тенге, евро – 474,44 тенге, рубля – 7,67 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462,5 тенге, продажи – 465 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,36 тенге, продажи – 7,46 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 467 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,4 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 465 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,45 тенге.

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