Курсы валют на 14 ноября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 14 ноября 2022 года (на 11:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 462,01 тенге, евро – 474,44 тенге, рубля – 7,67 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462,5 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 476 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,36 тенге, продажи – 7,46 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 476 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,4 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 476 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,45 тенге. Читайте также 180 тыс. долларов наличными пытались вывезти из Казахстана В Алматы пройдет Х Конгресс финансистов Казахстана Жамаубаев ответил на критику Счетного комитета

Следите за новостями zakon.kz в: