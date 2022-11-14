Аким Актобе встретился с жителями жилого массива Акшат

Аким города Актобе Асхат Шахаров и аким района Алматы Медет Искаков провели регулярную встречу с жителями жилого массива Акшат.

О проделанной работе по 11 вопросам, изложенным в протоколе прошлой встречи с жителями населенного пункта Акшат, рассказал аким района Алматы.

В ходе предыдущей встречи акшатовцы сетовали на необходимость увеличения площади земельных участков под выпас скота. Общая площадь массива составляет 428,9005 га, из них пастбищных угодий – 423,5882 га. В настоящее время оформляются документы по удовлетворению запроса населения.

"Жители попросили решить вопрос с присвоением названий ряду улиц. На сегодня трем безымянным улицам Акшата присвоены имена Латифа Хамиди, Касыма Аманжолова, Естай акына. Вывешены аншлаги (адресные таблички). Кроме того, жители поднимали вопрос своевременного вывоза твердых бытовых отходов из жилого массива. Учреждению "Таза Каргалы" выдано предупреждение. Акимат района Алматы взял проблему на контроль", – сказал Медет Искаков.

Кроме того, для предотвращения затопления населенного пункта во время весенних паводков на улице перед школой №67 подрядной организацией ТОО "Батыс Актобе" был построен водопровод.

В ходе встречи жители попросили уложить на улицах щебень. В этом году по ул. Аманжолова был проложен щебень, эта работа будет продолжена, в следующем году по проекту также запланировано асфальтирование дорог.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Не остался без внимания и вопрос движения общественного транспорта. Со следующей недели в Акшат будет курсировать еще один автобус. Такое поручение аким дал руководству компании-перевозчика – ТОО "Табыс".

В ходе встречи аким района пригласил жителей принять участие в программе "Бюджет народного участия". С помощью данной программы можно решить вопросы строительства тротуаров и дорог, установки детских площадок, уличного освещения, благоустройства. Для этого жители должны представлять проекты сами.

В завершение встречи аким Асхат Шахаров и все руководители городских отделов провели прием жителей по личным вопросам. Более 20 человек записались на прием и рассказали о своих проблемах. В рамках закона были разъяснены пути их решения.

После этого градоначальник вместе с активными жителями Акшата осмотрел населенный пункт по проблемным вопросам.