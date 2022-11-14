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МВД призвало казахстанцев быть осторожными на дороге из-за погодных условий

Казахстан Фото: МЧС РК
С начала года дорожные аварии унесли жизни свыше 2 тыс. человек. Такие данные озвучила представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве 14 ноября, передает корреспондент Zakon.kz.

Шугыла Турлыбек сообщила о высокой смертности на дорогах страны.

"С начала года дорожные аварии унесли жизни свыше 2 тыс. человек, более 15 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести. В ноябре уже совершено свыше 300 ДТП, где погибли порядка 60 человек и около 400 получили травмы. Особую тревогу вызывают аварии, повлекшие гибель двух и более человек". Представитель МВД Шугыла Турлыбек

В МВД призвали всех строго соблюдать правила дорожного движения, особенно дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

"С ноября погодные условия резко ухудшаются. Так как люди не могут привыкнуть к этому сразу, напоминаем, что при движении по зимней дороге, в гололед, по свежевыпавшему снегу, важно учитывать влияние погоды на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость". Шугыла Турлыбек

Пешеходам она рекомендовала при переходе через дорогу убедиться, что водитель уступает дорогу, и только после этого продолжить движение, а также учитывать, что наушники, телефон и капюшоны очень мешают вниманию человека.

31 октября в МВД посоветовали казахстанцам "переобуть" авто.

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