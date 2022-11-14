Женщина выманила 6 млн тенге у 11 человек на юге Казахстана
Как рассказали в ДП региона, в Толебийский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, она отдала малознакомой женщине 300 тыс. тенге за оформление документов на инвалидность. Но прошел год, а она не получила документы, и деньги ей не вернули.
Подобные заявления в полицию написали еще 11 женщин. Общая сумма ущерба составила свыше 6 млн тенге. Данный факт зарегистрировали по ст. 190 УК РК "Мошенничество".
По итогу розыскных мероприятий полицейские доставили подозреваемую в районный отдел. Ею оказалась безработная женщина, местная жительница.
В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.
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