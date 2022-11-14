В Казахстане создана госкомиссия по реорганизации Национальной академии наук
Госкомиссию возглавил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.
Его заместителем стал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Секретарь комиссии – председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки.
Кроме того, в госкомиссию вошли:
вице-министр финансов РК Татьяна Савельева;
вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков;
заместитель акима города Алматы Аскар Амрин;
президент Национальной академии наук Республики Казахстан Мурат Журинов, а также академики и ректоры научных центров и научно-исследовательских институтов;
Каким образом будет реорганизована Академия наук, не сообщается.
Национальная академия наук РК является казахстанским центром фундаментальной науки, была основана 1 июня 1946 года на базе Казахского филиала Академии наук СССР.
НАН РК объединяет в своем составе 252 членов (163 академиков и 89 членов-корреспондентов), 16 иностранных и 94 почетных членов НАН РК, 41 коллективных членов и 6 профессора НАН РК.
Новость по теме