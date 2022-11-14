Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане создана госкомиссия по реорганизации Национальной академии наук

Создана госкомиссия по реорганизации НАН РК Фото: Zakon.kz
Распоряжением правительства Казахстана от 9 ноября 2022 года создана Государственная комиссия по реорганизации Национальной академии наук Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Госкомиссию возглавил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

Его заместителем стал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Секретарь комиссии – председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки.

Кроме того, в госкомиссию вошли:

  • вице-министр финансов РК Татьяна Савельева;

  • вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков;

  • заместитель акима города Алматы Аскар Амрин;

  • президент Национальной академии наук Республики Казахстан Мурат Журинов, а также академики и ректоры научных центров и научно-исследовательских институтов;

Каким образом будет реорганизована Академия наук, не сообщается.

Национальная академия наук РК является казахстанским центром фундаментальной науки, была основана 1 июня 1946 года на базе Казахского филиала Академии наук СССР.

НАН РК объединяет в своем составе 252 членов (163 академиков и 89 членов-корреспондентов), 16 иностранных и 94 почетных членов НАН РК, 41 коллективных членов и 6 профессора НАН РК.

Новость по теме

По каким критериям отбирают в академики НАН РК

Читайте также

Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев

В Казахстане установили границы двух областей

Несколько микрорайонов Атырау остались без электричества

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
В Турции сообщили о задержании исполнителя теракта
В Турции задержали возможного исполнителя теракта в Стамбуле
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления