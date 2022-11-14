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В Шымкенте на свадьбе в качестве салюта использовали автоматы

свадьба Фото: polisia.kz
На свадьбе в Шымкенте после церемонии проводов невесты в качестве салюта использовали огнестрельное оружие. Полицейские на месте изъяли два автомата, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента, оперативникам поступила информация, что на одной из свадеб намерены использовать огнестрельное оружие. Для проверки на мероприятие направили сотрудников УБОП под видом "зевак". Примерно в 00:00 двое жителей начали стрелять в воздух из автоматического оружия. Стражи порядка их задержали.

У мужчин забрали боевой автомат АКСУ-47 со стертыми номерами и охолощенный автомат АК-74. Криминалисты изъяли порядка двух десятков гильз.

Началось досудебное расследование по факту незаконного хранения оружия. Назначены экспертизы. Проводятся следственные мероприятия.

28 августа начато расследование в отношении жителя Кызылорды, стрелявшего на свадьбе. В результате стрельбы никто не пострадал.

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