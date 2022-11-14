Эндокринолог рассказала о связи курения и диабета

Вероятность заболеть сахарным диабетом у курильщиков выше, чем у некурящих. Об этом рассказала заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера московского департамента здравоохранения Ольга Котешкова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, как отмечено в публикации РИА Новости, курение и сахарный диабет – несовместимые вещи. Как отметила врач, никотин способствует спазму сосудов. Кроме того, риск отложений холестерина возрастает в несколько раз.

Также Котешкова заявляет, что у курящих пациентов с сахарным диабетом повышается риск поражения почек и глаз.

Эндокринолог в продолжении указывает и другие негативные факторы: курение негативно сказывается на органах пищеварения, приводит к депрессии, раздражительности и к повышению артериального давления.

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