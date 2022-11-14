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Салтанат Турсынбекова: Предлагаю Каракат Абден сняться с предвыборной гонки

Салтанат Турсынбекова: Предлагаю Каракат Абден сняться с предвыборной гонки Фото: Facebook.com/saltanat.tursynbekova.3
14 ноября кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова опубликовала видео на странице в Facebook. Она предложила Каракат Абден сняться с предвыборной гонки и войти в ее штаб, сообщает Zakon.kz.

Турсынбекова уточнила, что проанализировала программу Абден Каракат Жаксылыккызы, понаблюдала за ее встречами и понимает, что "по каким-то направлениям они с ней пересекаются".

"Мы обе говорим о месте женщины в обществе, о ее значении. Но я должна отметить, что у Каракат Жаксылыккызы недостаточно политического опыта, на встречах с избирателями мне приходилось пояснять, в чем заключается ее программа и объясняться за ее культурно-массовые акции".Салтанат Турсынбекова

Поэтому, Турсынбекова предлагает Каракат Жаксылыккызы войти в ее команду.

"Нам необходимо объединиться, чтобы наш голос звучал сильнее", - заявила Турсынбекова.

"Зачем нам дробить голоса? Каракат Жаксылыккызы, предлагаю вам сняться с гонки, войти в мою команду, в мой штаб. Давайте вместе будем продвигать интересы женщин и семьи. Тем более, многое из того, что предлагает моя оппонент, содержится в одном блоке моей предвыборной программы - "Социальная защита населения". Однако я предлагаю также судебно-правовую реформу, демократизацию институтов власти, значительные изменения для развития гражданского общества. Салтанат Турсынбекова

В заключении Турсынбекова заявила, что много лет работает над защитой прав женщин и против бытового насилия и хорошо понимает, что нужно женщине и казахстанской семье.

"Каракат Жаксылыккызы, присоединяйтесь, и я обещаю довести до избирателя и ваши предложения".Салтанат Турсынбекова

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