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Карин: Более 70% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении

Ерлан Карин Фото: Zakon.kz
На экспертном форуме, посвященном теме развития Казахстана в условиях глобальной трансформации, в своем выступлении государственный советник Ерлан Карин сказал, что более 70% казахстанцев считают направление движения страны правильным, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Ерлан Карин, в казахстанском обществе есть понимание ключевых положений национальной повестки: развитие, модернизация, реформы, внутренняя устойчивость. Таким образом, особенность проводимых реформ в том, что они основаны на запросах общества и соответствуют национальным интересам, это подтверждает соцопрос.

"По данным недавнего социологического опроса, проведенного КИСИ, большинство казахстанцев – более 72% респондентов – считают, что страна в целом движется в правильном направлении". Ерлан Карин

По его словам, это свидетельство широкой социальной поддержки проводимого курса, а самое главное – единого понимания и властью, и обществом образа будущего.

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