Доза несчастья: как закладчики и наркодельцы "дурманят" алматинцев

Для полиции Алматы синтетические наркотики сейчас стали настоящей проблемой. Количество употребляющих их с каждым годом увеличивается. Правоохранители устраивают облавы, закрывают нарколаборатории, закрашивают рекламу, но полностью избавиться от этого практически невозможно.

Какие меры принимают силовики и насколько они эффективны в борьбе с "синтетикой", корреспондент Zakon.kz решил выяснить у начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлана Алмагамбетова.

Нашу беседу Ерлан Даулетович начал с рассказа о задержании в Алматы крупного наркоторговца.

"Несколько дней назад в Алматы, на пересечении проспекта Достык и улицы Омарова, сотрудники из Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК вместе с алматинскими коллегами задержали 33-летнего водителя автомобиля "Мерседес". В салоне у него обнаружили 85 свертков, обмотанных изолентой. Полицейским парень признался, что занимается распространением марихуаны и мефедрона. А именно: закладывает их в городе и области. А изготавливал он их в поселке Туздыбастау". Ерлан Алмагамбетов

Для этого парень снял в аренду небольшой частный дом на окраине села. Закупил необходимое для этих целей оборудование и практически сразу наладил производство.

"Эту информацию мы получили от проверенных источников. Мы установили, что именно он производил, кто там работал, и какое количество наркотиков ему удалось за это время произвести", – уточнил спикер.

Алмагамбетов отметил, что сельскому наркодилеру из Алматинской области теперь грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Точку в этом деле поставит суд.

В целом же с начала года в Алматы было выявлено почти 500 фактов незаконного хранения, сбыта и употребления наркотических средств. В полиции отмечают, что у большинства задержанных были изъяты синтетические наркотики, а также марихуана, гашиш и героин.

"За 10 месяцев 2022 года наши сотрудники изъяли более 414 г героина, более 404 кг марихуаны, 90 кг гашиша и 211 кг "синтетики". Всего же изъято 706 кг различных наркотиков. За аналогичный период прошлого года было изъято 380 кг 825 г наркотических веществ", – отметил эксперт.

В полиции Алматы заявляют, что на сегодняшний день одна из главных проблем – это лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков. Правоохранители не успевают их закрывать, как появляются новые. За 2022 год силовики выявили и ликвидировали шесть нарколабораторий. Практически все они базировались в частном секторе, некоторые дельцы снимали квартиры и там производили наркотики.

"Наркотики в лаборатории делают в основном молодые люди. На всех допросах одни пытаются оправдать свою преступную деятельность безработицей, а другие прямо так и говорят, что погнались за легкими деньгами. Так, недавно в Наурызбайском районе сотрудники полиции задержали шестерых молодых людей, которые снимали там частный дом. Всем задержанным от 20 до 23 лет". Ерлан Алмагамбетов

Во всех лабораториях в Алматы и области полицейские находят специальные химические реактивы, различные компоненты для изготовления синтетических наркотиков и готовую продукцию. Стоимость изъятых наркотиков превышает 150 млн тенге.

"Далеко не нужно ходить. Мы не так давно задержали жителя К., который в Алматы открыл нарколабораторию по производству мефедрона. У него даже была четко расписана схема сбыта по городу и Алматинской области. Он делал закладки и так сбывал товар. У него мы изъяли 85 кг готовой продукции", – рассказывает Алмагамбетов.

В полиции отмечают, что за годы точки сбыта наркотиков в Алматы не особо изменились. Как и раньше, "зелье" продают в ночных клубах. Два месяца назад в одном из увеселительных заведений задержали бармена. Девушка торговала "синтетикой". При обыске у нее изъяли 20 пакетиков мефедрона.

"Сейчас торговцы наркотиками стараются не видеть своего покупателя и используют бесконтактные методы – продают наркотики через интернет. С начала текущего года нашим сотрудникам удалось задержать в Алматы 47 таких распространителей", – уточняет спикер.

Алмагамбетов заявляет, что бороться с производителями и распространителями синтетических наркотиков сейчас помогают еще и волонтеры. Так, в Алматы создали проект Narkostop. Совместно с сотрудниками районных подразделений полиции волонтеры на территории города обнаружили и закрасили около 9 тыс. граффити-надписей о продаже "синтетики".

"В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудники полиции выявили 585 сайтов, которые рекламировали и распространяли наркотики. Информация о них представлена для блокировки в соответствующие органы. Также мы пресекли пять фактов распространения наркотиков через почту. "Зелье" закладывали в конверт и отправляли. Всех участников нам удалось задержать, их материалы переданы в суд". Ерлан Алмагамбетов

Правоохранители просят жителей Алматы и гостей города объединить усилия и сообща бороться с распространением синтетических наркотиков. А именно: незамедлительно сообщать о фактах рекламы наркотиков в интернете, закрашивать надписи с телефонами, а также вести беседу с детьми и объяснять, чем опасно употребление синтетических наркотиков.