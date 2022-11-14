Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,74 тенге, снизившись еще на 2,21 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня продолжил рост и составил 65,13 тенге (+0,36).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 474,44 тенге, рубля – в 7,67 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-468 тенге, евро – по 470-478 тенге, российские рубли – по 7,2-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торгов 14 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,3% и составила 96,30 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь повысилась на 0,3%, до 89,19 доллара за баррель.