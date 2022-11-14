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Кандидатура нового посла Украины находится на рассмотрении казахстанской стороны

Украина Фото: pixabay
Казахстан рассматривает кандидатуру нового посла Украины. Об этом 14 ноября на брифинге заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Кандидатура нового посла находится на рассмотрении казахстанской стороны.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Он отметил, что конкретных сроков рассмотрения кандидатуры нет.

23 августа в МИД Казахстана выразил протест послу Украины Петру Врублевскому из-за его высказываний в интервью казахстанскому блогеру.

5 сентября Врублевский принес свои извинения за высказанные ранее слова и объяснил, что это было на "фоне повышенного эмоционального состояния".

19 октября президент Украины Владимир Зеленский снял Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане.

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