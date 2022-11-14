Сильный дождь со снегом прогнозируют синоптики 15 ноября в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

"На северо-западе, юге, юго-востоке и в центре страны – сильный дождь со снегом". РГП "Казгидромет"

Также синоптики прогнозируют гололед, метель, усиление ветра, на юго-востоке, в центре страны очень сильный ветер.

В северо-западных, юго-восточных регионах ожидаются туманы.

На большей части Карагандинской, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской областей – усиление юго-западного ветра, временами порывы 30 м/с и более. Сутки на востоке Костанайской области, в горных, предгорных районах Туркестанской области, на севере, юге, в горных районах Жамбылской области, ночью и утром в северной половине Карагандинской области пройдут сильные осадки (дождь, снег).

В Астане – переменная облачность, осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1°С.

В Алматы – переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +8...+10°С.

В Шымкенте – облачно, осадки, утром и днем сильные (преимущественно дождь). Ветер западный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +6...+8°С.