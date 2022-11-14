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Сторонники Токаева встретились с жителями Атырауской области

Сторонники Токаева встретились с жителями Атырауской области Фото: t.me/toqaev2022
Члены Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с жителями Атырауской области., сообщает Zakon.kz.

Так, члены РОШ встретились с коллективом завода по комплексной подготовке нефти и газа "Болашак", акцентировав внимание на мерах по развитию энергетического сектора страны, отраженных в предвыборной программе кандидата.

"Сегодня члены штаба встречаются с трудовыми коллективами предприятий нефтегазовой, рыбной отраслей, с общественностью, молодежью Атырауской области. Наша задача донести до каждого казахстанца важность предстоящих выборов. Мы призываем всех прийти 20 ноября на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг. От этого зависит будущее страны", - сказал член Республиканского общественного штаба Бактыкожа Измухамбетов.

На встрече с ветеранами нефтегазовой отрасли сторонники Касым-Жомарта Токаева рассказали о пунктах предвыборной программы по улучшению условий труда и повышения заработной платы на предприятиях.

Далее на площадке рыбообрабатывающего предприятия совместно с предпринимателями отрасли состоялось обсуждение мер по развитию рыбного хозяйства и защите экосистемы водных объектов, отраженных в предвыборной программе.

В этот же день состоялась встреча с общественностью области, в ходе которой члены РОШ подробно остановились на блоке предвыборной программы, посвященной развитию социальной и коммунальной инфраструктуры в регионах.

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