ДЧС предупредил алматинцев о сильном ветре
По данным ДЧС, 15 ноября прогнозируют юго-западный ветер. Порывы могут достигать 23-28 м/с.
Спасатели не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями, линиями электропередачи и слабо укрепленными конструкциями.
Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:
ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Ранее синоптики сообщили о том, что в Казахстане ожидается похолодание до -20°C.