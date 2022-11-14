Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

ДЧС предупредил алматинцев о сильном ветре

Спасатели предупредили об опасности ветра в Алматы Фото: pixabay
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы заявил о штормовом предупреждении: в горах ожидают сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС, 15 ноября прогнозируют юго-западный ветер. Порывы могут достигать 23-28 м/с.

Спасатели не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями, линиями электропередачи и слабо укрепленными конструкциями.

Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

  • нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

  • смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Ранее синоптики сообщили о том, что в Казахстане ожидается похолодание до -20°C.

Читайте также

Более 100 тысяч автомобилей поставлено на учет в Казахстане в сентябре

Алматы принял участие в ICCA Congress

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 5%

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
ЕНПФ: Контролируйте пенсионные накопления
ЕНПФ: Контролируйте пенсионные накопления
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления