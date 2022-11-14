Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Директор ТОО "АНК-Энерго" уклонялся от уплаты налогов на 601,5 млн тенге

компания Фото: pixabay
Департамент АФМ по Жамбылской области провел досудебное расследование в отношении директора ТОО "АНК-Энерго" Бахтияра Тулькибаева, сообщает Zakon.kz.

Директор ТОО "АНК-Энерго" уклонялся от уплаты налогов в бюджет на сумму почти 601,5 млн тенге.

"Приговором суда Бахтияр Тулькибаев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года", – говорится в сообщении Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу 14 ноября.

Имущество компании арестовали на сумму 285,8 млн тенге.

6 октября в Шымкенте выписали фиктивные счета-фактуры на 1,1 млрд тенге. В результате в государственный бюджет не поступило более 380 млн тенге в виде налогов.

Читайте также

Доза несчастья: как закладчики и наркодельцы "дурманят" алматинцев

Ирина Лукичева
АФМ РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
ЕНПФ: Контролируйте пенсионные накопления
ЕНПФ: Контролируйте пенсионные накопления
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления