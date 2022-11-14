Директор ТОО "АНК-Энерго" уклонялся от уплаты налогов на 601,5 млн тенге

Департамент АФМ по Жамбылской области провел досудебное расследование в отношении директора ТОО "АНК-Энерго" Бахтияра Тулькибаева, сообщает Zakon.kz.

Директор ТОО "АНК-Энерго" уклонялся от уплаты налогов в бюджет на сумму почти 601,5 млн тенге.

"Приговором суда Бахтияр Тулькибаев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года", – говорится в сообщении Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу 14 ноября.

Имущество компании арестовали на сумму 285,8 млн тенге.

6 октября в Шымкенте выписали фиктивные счета-фактуры на 1,1 млрд тенге. В результате в государственный бюджет не поступило более 380 млн тенге в виде налогов.