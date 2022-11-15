"Обрели крылья": многодетная семья с непростой судьбой поделилась секретами счастья

У Сагитовых в доме – шестеро детей, мир и благополучие. И трудно представить, что за спиной у них остались страшные дни, самая настоящая проверка чувств на прочность. Мать семейства рассказала Zakon.kz, как им с мужем удалось не только сохранить, но и приумножить свои ряды.

Сегодня Айнагуль Сагитова – счастливая жена, мама трех мальчиков и девочек, победительница конкурса "Мерейлі отбасы" 2022 года. Но так было не всегда.

"Мы с Дулатом поженились 13 лет назад. Как и все молодые семьи, мечтали о светлом, счастливом будущем. Но судьба распорядилась иначе. Когда старшей дочке было 40 дней отроду, супруг получил сильный удар током. 40 дней он находился в реанимации, все вокруг говорили, что не выживет. Мне оставалось только молиться. Муж выкарабкался, но пришлось ампутировать руку, проходить длительную реабилитацию. Это был очень тяжелый период", – вспоминает Айнагуль.

По ее словам, получение инвалидности стало переломным моментом в жизни Дулата. Он даже предлагал жене оставить его, задавался вопросом: "А зачем тебе такой нужен?". Однако женщину трудности не отпугнули, она осталась верна своему выбору:

"Это испытание было послано нам обоим, нашей семье. Мы могли преодолеть его только вдвоем. От нас тогда отворачивались друзья, родственники. Муж оставался наедине со своим горем, но я старалась его всячески поддержать. Говорила: "Зачем тебе кто-то? У нас будет своя большая семья".

Так и случилось. Сейчас Айнагуль шутит, что, когда ее дети создадут собственные ячейки общества, вся дружная родня не уместится за одним большим столом.

Пара имеет средний достаток, но стремится вложить в наследников максимум средств, сил и любви, всесторонне развивать их. Ребята серьезно увлечены спортом: занимаются кто лыжными гонками, кто художественной гимнастикой, кто конькобежным спортом, хоккеем. Параллельно успевают уделить время и творчеству. Направление приложения усилий определяется ими самостоятельно: родители не давят, лишь помогают чадам понять, к чему душа лежит.

"Дети у нас самостоятельные. Это заслуга не только семьи, но и спорта – он дисциплинирует. Детям это очень нравится. Каждый из них начинает свою жизнь в спорте с четырех лет. Они выбирают сами, заранее начинают присматриваться, интересоваться. Помимо спорта, могут увлечься, например, фортепиано, бисероплетением, балетом. Лишь бы были счастливы и здоровы". Айнагуль Сагитова

Секрет семейного благополучия Сагитовых прост: длинный путь от "темной полосы" к "светлой" научил их принимать и любить друг друга как есть, без взаимных упреков и попыток "починить не сломанное".

"Мы со многим справились вместе. Наверное, поэтому для нас ценен каждый шаг, каждый миг, проведенный вместе, каждая улыбка наших детей. Каждые выходные мы собираемся вместе за дастарханом, разговариваем, спрашиваем, что нового они изучили, какие были казусы в школе, что было непонятно. Проблемы мы разбираем и решаем сообща. Никто не остается плакать в одиночку. Мы один "кулак". Для нас семья – это, прежде всего, уважение, стремление показать детям, что, вне зависимости от взлетов и падений, их всегда примут".

Здесь чтут семейные традиции, с размахом отмечают праздники и трепетно выбирают друг другу подарки. Вместе накрывают столы, но главное – вместе отражают любые удары судьбы. А еще на личном примере доказывают, что, даже лишившись руки, можно отрастить крылья. Лишь бы рядом оказались те, кто готов подставить плечо.