Алматы принял участие в ICCA Congress

Алматы впервые принял участие в ежегодном ведущем деловом Конгрессе ICCA (Международная Ассоциация Конгрессов и Конференций) 2022 в Кракове. Акимат города Алматы представил специальные возможности города для международного бизнес сообщества туристского рынка.

В управлении туризма города уточнили, что членство в Международной Ассоциации Конгрессов и Конференций — это захватывающая перспектива.

"В ходе Конгресса также были проведены переговоры о проведении ряда бизнес-ивентов ICCA в Алматы в 2023 году. Мы предлагаем город, как площадку для проведения делового мероприятия, тем самым привлекая инвестиции в город. Как хаб Центральной Азии мы идеально подходим для проведения ивентов и отдыха туристов", ― рассказали в управлении.

Тем временем, международные эксперты отметили, что Алматы является перспективной MICE-дестинацией, где можно проводить различные международные деловые мероприятия.

"На Конгрессе мы начали обсуждать возможность проведения ивентов крупнейшей международной специализированной выставки в области событийной индустрии и инсентив-туризма (IMEX) в Алматы. Город обладает уникальным местоположением, что является благоприятным фактором развития MICE туризма". Старший менеджер по продажам в IMEX Лиз Брэнд

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате отметили, что город нацелен на привлечение качественного делового туриста. В течение следующего года планируется проведение не менее 10 бизнес ивентов с охватом в 5000 человек.

С 1 августа Алматы стал членом Международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA.

В нее входят 950 членов различных туристских организаций из 88 стран. Объем глобального MICE-рынка достиг в 2021 году 1,5 миллиарда долларов и продолжает расти.