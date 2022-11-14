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Алматы принял участие в ICCA Congress

Алматы принял участие в ICCA Congress Фото: пресс-служба акимата Алматы
Алматы впервые принял участие в ежегодном ведущем деловом Конгрессе ICCA (Международная Ассоциация Конгрессов и Конференций) 2022 в Кракове. Акимат города Алматы представил специальные возможности города для международного бизнес сообщества туристского рынка.

В управлении туризма города уточнили, что членство в Международной Ассоциации Конгрессов и Конференций — это захватывающая перспектива.

"В ходе Конгресса также были проведены переговоры о проведении ряда бизнес-ивентов ICCA в Алматы в 2023 году. Мы предлагаем город, как площадку для проведения делового мероприятия, тем самым привлекая инвестиции в город. Как хаб Центральной Азии мы идеально подходим для проведения ивентов и отдыха туристов", ― рассказали в управлении.

Тем временем, международные эксперты отметили, что Алматы является перспективной MICE-дестинацией, где можно проводить различные международные деловые мероприятия.

"На Конгрессе мы начали обсуждать возможность проведения ивентов крупнейшей международной специализированной выставки в области событийной индустрии и инсентив-туризма (IMEX) в Алматы. Город обладает уникальным местоположением, что является благоприятным фактором развития MICE туризма".Старший менеджер по продажам в IMEX Лиз Брэнд

Алматы принял участие в ICCA Congress

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате отметили, что город нацелен на привлечение качественного делового туриста. В течение следующего года планируется проведение не менее 10 бизнес ивентов с охватом в 5000 человек.

С 1 августа Алматы стал членом Международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA.

В нее входят 950 членов различных туристских организаций из 88 стран. Объем глобального MICE-рынка достиг в 2021 году 1,5 миллиарда долларов и продолжает расти.

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Анастасия Московчук
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