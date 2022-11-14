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Пенсионерку сбили насмерть в Костанае

ДТП Фото: Zakon.kz
Погибшая переходила дорогу в неположенном месте. По факту смертельного ДТП полиция начала досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

8 ноября около 19:00 в Костанае по улице Доненбаевой водитель, управляя автомашиной "Тойота", сбил женщину, переходившую улицу в неположенном месте. В результате 63-летняя пешеход скончалась на месте происшествия, пишет "Алау".

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД".

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