Пенсионерку сбили насмерть в Костанае
Фото: Zakon.kz
Погибшая переходила дорогу в неположенном месте. По факту смертельного ДТП полиция начала досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
8 ноября около 19:00 в Костанае по улице Доненбаевой водитель, управляя автомашиной "Тойота", сбил женщину, переходившую улицу в неположенном месте. В результате 63-летняя пешеход скончалась на месте происшествия, пишет "Алау".
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД".
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