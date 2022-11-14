Пенсионерку сбили насмерть в Костанае

Фото: Zakon.kz

Погибшая переходила дорогу в неположенном месте. По факту смертельного ДТП полиция начала досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

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