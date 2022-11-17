"Центраудит-Казахстан" – 30 лет профессионального успеха

18 ноября исполняется 30 лет компании "Центраудит-Казахстан". Zakon.kz побеседовал с Виктором Владимировичем Радостовцем, директором компании, профессиональным аудитором, кандидатом экономических наук, доцентом, который работает над ее развитием уже 25 лет.

— Сегодня на казахстанском рынке аудиторских услуг ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" в числе лидеров. В вашей компании более 80 сотрудников, 29 квалифицированных аудиторов, 22 обладателя дипломов АССА по международным стандартам финансовой отчетности. Компания входит в Международную сеть бухгалтерских фирм HLB International, признана Казахстанской фондовой биржей в качестве аудитора крупнейших казахстанских эмитентов ценных бумаг. А с чего все начиналось?

— Свою историю компания ведет с осени 1992 года, когда Владимир Константинович Радостовец, мой отец, во главе десятка единомышленников и своих учеников основал предприятие, получившее необычное по тому времени название "ЦентрАудит", когда только единицы узких специалистов представляли, что обозначает этот новый термин "аудит". Небольшому коллективу предстояло принять непосредственное участие в процессах приватизации государственной собственности, оценке различного имущества, организации современного финансового и управленческого учета на преобразуемых казахстанских предприятиях.

Фото: ТОО "НАК "Центраудит-Казахстан" – 30 лет"

Доктор экономических наук, профессор, ученый-практик, прирожденный лидер, обладавший огромным личным обаянием и даром убеждения, он зажигал нас своими идеями и сразу создал в коллективе такую обстановку, в которой максимально раскрывались способности каждого. Мы принимали участие в разработке и практическом внедрении Казахстанских стандартов бухгалтерского учета, активно консультировали бухгалтеров и экономистов предприятий по вопросам организации бухгалтерского и налогового учета, разрабатывали и публиковали рекомендации, методические и практические пособия. Половина из этих "первопроходцев" и сегодня продолжают трудиться в компании.

— А когда основным видом деятельности компании становится сегодняшнее направление – аудит финансовой отчетности клиентов?

— В девяностые годы в республике формировалась новая правовая база, регулировавшая переход от контрольно-ревизионной деятельности госструктур к независимым проверкам и анализу финансовых результатов предприятий частными аудиторами. Парламент страны принял закон "Об аудиторской деятельности в РК", в создании которого непосредственное участие принимал Владимир Константинович. Этот закон и определил новые ориентиры развития компании на годы вперед, а процессы анализа финансовой отчетности и оказания казахстанским предприятиям услуг, сопутствующих аудиту, стали с того времени приоритетными в нашей деятельности.

Фото: Изучение изменений в Международных стандартах аудита. ТОО "НАК "Центраудит-Казахстан"

Середина и конец 90-х – время, когда несколько наших специалистов успешно сдают государственные экзамены и получают квалификацию "аудитор", а компании (одной из первых в РК) вручается государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью, она приобретает известность, как растущая казахстанская аудиторская организация, узнаваемая и на государственном уровне, и в предпринимательской среде. Тогда компания получает и сегодняшнее наименование –, а одной из крупных улиц Алматы присваивается имя Заслуженного деятеля науки и техники Казахстана В. К. Радостовца.

— Виктор Владимирович, можно коротко сформулировать для широкого круга наших читателей: в чем заключается значение и необходимость регулярного аудита финансовой отчетности любого предприятия?

— В современном мире неуклонно растет роль экономической информации. От того, насколько качественно и своевременно она составлена, насколько объективно и обоснованно финансовая отчетность отражает результаты предпринимательской деятельности, зависит деловой успех и репутация конкретного предприятия, формируется возможность принимать адекватные решения о развитии того или иного направления деятельности. Эта информация необходима и для сегодняшних владельцев и менеджмента предприятий; и для инвесторов, стремящихся вложить капитал в успешный бизнес с минимальным риском; и для уверенности кредиторов в возврате долга; и для общества в целом, заинтересованного в публичности, прозрачности и достоверности любого бизнеса.

Именно независимый аудитор детально, в соответствии с современными международными стандартами аудита, изучивший финансовое состояние предприятия, отразит в своем отчете: вот это раскрыто у вас достоверно, вот здесь у меня есть сомнения, а вот на это я хочу обратить ваше внимание ... За ответственными заявлениями аудиторов – миллионы, а иногда и миллиарды тенге.

Фото: Обсуждение планов работы. ТОО "НАК "Центраудит-Казахстан"

— Полагаю, что работает известная формула: "Кадры решают все..." (улыбается). У нас традиционно очень бережное отношение ко всем нашим специалистам (которые, кстати, сегодня представляют 12 национальностей). Мы их находим иногда еще на студенческой скамье, обучаем на практике и растим из них аудиторов, продвигаем и бережем. Студентками Нархоза, например, в 92-м пришли к нам работать Ольга Шмидт и Галина Михайлова, сейчас – директор компании по аудиту и руководитель группы контроля качества и методологии. Обе являются Почетными членами Палаты аудиторов Республики Казахстан и Налоговыми консультантами РК.

Фото: Шмидт О. И. и Михайлова Г. Л.ТОО "НАК "Центраудит-Казахстан"

Все аудиторы в компании – личности незаурядные, ответственные профессионалы, способные, уверенные в себе и имеющие свое авторитетное и независимое мнение. За плечами у каждого не только большой практический опыт, но и целая серия теоретических экзаменов, позволивших получить квалификационное свидетельство аудитора и ряд сертификатов профессиональных бухгалтеров.

Любой аудитор у нас – человек надежный, эрудированный и компетентный, способный планировать и контролировать работу специалистов на проекте. Поэтому в компании отсутствует мелочная опека со стороны руководства, приветствуется инициатива и аргументированная уверенность, поощряется стремление к самообразованию и самовоспитанию. Я дорожу каждым.

Один из принципов, которому мы следуем неукоснительно – отсутствие узкой специализации: каждый специалист ежегодно участвует в аудите предприятий самых разных отраслей и сфер деятельности, нарабатывает собственный бесценный опыт, приобретает дополнительные специальные знания.

— В завершение нашего интервью, Виктор Владимирович, хочу спросить Вас о планах компании. Каковы они?

— По мере развития рыночной экономики растет значение аудита финансовой отчетности, будет увеличиваться, соответственно, и спрос на наши услуги. Но расти будет и реальная конкуренция между аудиторскими организациями. Поэтому на ближайшее будущее в наших планах: развиваться и своевременно реагировать на изменяющиеся в эпоху интернета экономические реалии. Изучать особенности функционирования и развития новых отраслей, предприятий и организаций, связанных с новыми технологиями, на предмет аудита их отчетности. В том числе: майнинговые компании, предприятия, развивающие криптотехнологии (блокчейн-системы), обеспечивающие кибербезопасность бизнеса и роботизацию технических процессов.

— Спасибо, Виктор Владимирович, за содержательные ответы, за интересный рассказ о такой специфичной сфере, как аудиторская деятельность.