Стрельба в кафе Актау: врачи рассказали о состоянии одного из пострадавших

По словам специалистов, парень получил огнестрельное ранение в мозг. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По данным Мангистауской областной многопрофильной больницы, состояние пострадавшего стабильно тяжелое.

12 ноября двух человек доставили в Мангистаускую областную больницу из кафе WOW в Актау.

Позже по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений сотрудники криминальной полиции Управления полиции города Актау установили и задержали шестерых подозреваемых. Всех участников инцидента водворили в изолятор временного содержания.