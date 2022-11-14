Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Стрельба в кафе Актау: врачи рассказали о состоянии одного из пострадавших

Доктор Фото: pixabay
По словам специалистов, парень получил огнестрельное ранение в мозг. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По данным Мангистауской областной многопрофильной больницы, состояние пострадавшего стабильно тяжелое.

12 ноября двух человек доставили в Мангистаускую областную больницу из кафе WOW в Актау.

Позже по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений сотрудники криминальной полиции Управления полиции города Актау установили и задержали шестерых подозреваемых. Всех участников инцидента водворили в изолятор временного содержания.

Читайте также

Три страшных ДТП в Петропавловске: жители винят водителей и жуткие дороги

При взрыве в Стамбуле использовалась тротиловая бомба

Ирина Мишура
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
ЕНПФ: Контролируйте пенсионные накопления
ЕНПФ: Контролируйте пенсионные накопления
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления